Montoro e Barrera se aproximam de retorno no Botafogo

O Botafogo projeta o retorno antecipado de Álvaro Montoro e Jordan Barrera após evolução mais rápida que o previsto na recuperação das lesões sofridas na Copa do Mundo sub-20. A expectativa inicial era de que ambos só ficassem à disposição em dezembro, mas o clube já trabalha com a possibilidade de utilizá-los antes disso.

O elenco alvinegro se reapresentou no CT Lonier na última quinta-feira (13) após dias de folga. Montoro (fratura na clavícula) e Barrera (lesão muscular na coxa) se contundiram na disputa do Mundial sub-20, em outubro, e desde então desfalcam o Glorioso.

Os jovens concluíram com rapidez a primeira etapa da transição, que inclui fisioterapia e trabalhos leves, e estão liberados para atividades no campo. Os dois ainda precisam cumprir as fases seguintes, com trabalhos leves com bola junto ao elenco e treinos mais intensos. A informação foi publicada primeiramente pelo portal "Ge".

A tendência é que a Montoro e Barrera estejam disponíveis para o duelo com o Grêmio, no Nilton Santos, no próximo dia 22 (sábado). Há, contudo, a possibilidade de retorno da dupla — principalmente do colombiano — já na partida contra o Sport, na próxima quarta-feira (19), também no Niltão.

