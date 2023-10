FOGO PRECISA VENCER

Líder máximo e soberano no primeiro turno do Brasileirão, o Botafogo tem o pior início de returno da história entre os campeões da primeira metade do campeonato. O Glorioso perdeu os últimos três jogos do torneio e viu sua diferença de pontuação cair para sete pontos. Com apenas uma derrota em casa no Brasileirão, o Botafogo conta com sua força no Nilton Santos para recuperar o embalo.