O Botafogo terminou o primeiro turno do Brasileirão como campeão com uma campanha histórica. Mas, desde o início do segundo turno, os resultados começaram a preocupar e ameaçam a liderança do Alvinegro. Com apenas 4 pontos nas cinco primeiras rodadas, o Botafogo tem o pior dsempenho da história do atual formato do torneio.