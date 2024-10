Botafogo x Criciúma: como é o histórico do confronto?

Em jogo pelo Brasileirão, Botafogo e Criciúma duelam nesta sexta (Foto: Leonardo Hubbe/AGIF)







Escrito por Lance! • Publicada em 18/10/2024 - 16:36 • Rio de Janeiro (RJ)

Botafogo e Criciúma se enfrentam nesta sexta-feira (18), às 20h (horário de Brasília), no Maracanã. Saiba quem leva a melhor no confronto direto entre as equipes!

Ao longo da história, Botafogo e Criciúma já se enfrentaram em 15 ocasiões, com seis vitórias do Glorioso, quatro empates e cinco triunfos do Tigre. Jogando como mandante, o Fogão leva grande vantagem, além de ter uma invencibilidade. Em seis jogos, quatro vitórias e dois empates.

Em jogos com mando do Criciúma, são duas vitórias, dois empates e cinco derrotas. No último encontro entre os times, no Brasileirão desta temporada, vitória do Tigre por 2 a 1.

O Botafogo é o atual líder da competição e vai em busca da vitória para abrir vantagem sobre o segundo colocado, o Palmeiras. O Criciúma, por sua vez, ocupa a 12° posição na tabela e terá uma difícil tarefa, arrancar pontos do Fogão que não perde há 11 jogos.

✅ FICHA TÉCNICA

BOTAFOGO x CRICIÚMA

30ª RODADA- BRASILEIRÃO

📆 Data e horário: sexta-feira, 18 de outubro de 2024, às 20h (de Brasília)

📍 Local: Estádio Maracanã, no Rio de Janeiro (RJ)

📺 Onde assistir: Premiere

🟨 Árbitro: Matheus Candançan (SP)

🚩 Assistentes: Daniel Zioli (SP), Daniel Marques (SP) e Andre Ricardo Martins (PR)

🖥️ VAR: Rodrigo Guarizo Amaral (Fifa-SP)

⚽ PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

Botafogo: John; Vitinho, Bastos, Barboza e Alex Telles; Marlon Freitas, Gregore, Savarino e Thiago Almada; Luiz Henrique e Igor Jesus. Técnico: Artur Jorge.

Criciúma: Gustavo; Claudinho, Rodrigo, Tobias Figueiredo e Trauco; Meritão, Ronald, Fellipe Mateus e Marcelo Hermes; Arthur Caíke e Allano. Técnico: Cláudio Tencati.

