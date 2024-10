Conmebol não cogita mudar sede da final da Libertadores

Final da Libertadores de 2024 segue no estádio Monumental de Nuñez (Foto: Divulgação/River Plate)







Copiar Link

Escrito por Pedro Ernesto , supervisionado por Isabelle Favieri • Publicada em 24/10/2024 - 15:35 • Rio de Janeiro (RJ)

A Conmebol não cogita mudar o estádio da final da Libertadores de 2024, de acordo com apuração do Lance!. Mesmo com uma possível final brasileira entre Atlético-MG e Botafogo, a decisão será disputada no Monumental de Núñez.

➡️ ANÁLISE: Artur Jorge potencializa Botafogo e o transforma no melhor time da América

Com o local mantido, não há possbilidade da partida acontecer no Brasil. Nesta quinta-feira (24), a Conmebol divulgou pacotes exclusivos de hospitalidade para a final, com ingressos, passagem e acomodações. No dia 1º de novembro, a mesma instituição vai anunciar o início da venda de entradas para as duas finais únicas (Libertadores e Sul-Americana), com preços e categorias.

A final da Sul-Americana acontece no dia 23 de novembro, no estádio Nueva Olla, em Assunção, no Paraguai. Nas semifinais, os clubes brasileiros Corinthians e Cruzeiro disputam contra Racing e Lanús, respectivamente. No primeiro jogo, a Raposa empatou com o time argentino por 1 a 1. O Timão enfrenta o clube de Avallaneda nesta quinta-feira, às 21h30, na Neo Química Arena, pelo jogo de ida.

Enquanto isso, a final da Libertadores será no dia 30 de novembro, no estádio Monumental de Núñez, em Buenos Aires, na Argentina. Nas semifinais, os brasileiros Atlético-MG e Botafogo têm vantagem para o jogo de volta da Libertadores, com vitórias por 3 a 0 contra o River Plate, e 5 a 0 no Peñarol, respectivamente.

Em 2022, o Monumental de Núñez, casa do River Plate, foi expandido para 84.567 espectadores. Por outro lado, o Nueva Olla foi reformado em 2017, com aumento do público total para 45.000 pessoas no estádio.

➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte