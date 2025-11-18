Botafogo volta a campo para provar mudança de panorama após Data Fifa

O Botafogo teve cinco dias para preparação de olho no duelo com o Sport, nesta terça-feira (18), no Nilton Santos, e precisa dar resposta após mais uma parada para jogos de seleções na Data Fifa. Nas outras duas ocasiões, sob o comando de Davide Ancelotti, a volta reservou péssimos jogos.

A primeira foi para a Data Fifa de setembro. Após golear o Red Bull Bragantino por 4 a 0, o Glorioso teve 11 dias para se preparar visando o mata-mata da Copa do Brasil com o Vasco, pela fase quartas de final. Também em casa, o Glorioso foi mal, empatou por 1 a 1 e se despediu após derrota nos pênaltis.

Já na janela de outubro, o Glorioso teve dez dias para corrigir os erros da derrota fora de casa para o Internacional, por 2 a 0. Recebeu o Flamengo para clássico cercado de expectativas e foi facilmente superado por 3 a 0, também no Nilton Santos — essa foi a última derrota do técnico italiano.

Botafogo invicto e querendo a Libertadores

Desta vez, foram nove dias separando o empate sem gols com o Vitória e a partida desta terça, contra o Sport, sendo cinco para treinamentos. O foco é aproveitar as chances e converter em gols o alto volume de jogo exibido no últimos compromissos.

No recorte deste a derrota para o rival, o Botafogo tem cinco jogos, com duas vitórias — sobre Ceará, por 2 a 0, e Vasco, por 3 a 0 — e três empates — 2 a 2 com Santos e sem gols com Mirassol e Vitória. A defesa vai bem, mas é momento de melhorar a performance na frente.

O adversário desta vez, na teoria, pouco tem a oferecer em dificuldade para o Alvinegro jogando no Rio de Janeiro. O Sport vem de goleada por 5 a 1 par o líder Flamengo, está na última posição do Campeonato Brasileiro e teve o rebaixamento decretado com cinco rodadas de antecedência. O Botafogo, por sua vez, foca em confirmar o favoritismo para dar mais um passo rumo à Libertadores 2026.

