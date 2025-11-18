menu hamburguer
imagem casa breadcrumbsimagem casa breadcrumbsBotafogo

Botafogo volta a campo para provar mudança de panorama após Data Fifa

Glorioso retornou mal às atividades nas duas últimas janelas

Leonardo-bessa-aspect-ratio-1024-1024
Leonardo Bessa
Rio de Janeiro (RJ)
Dia 18/11/2025
04:30
Santi Rodríguez em treino do Botafogo (Foto: Vítor Silva/Botafogo)
imagem cameraSanti Rodríguez em treino do Botafogo (Foto: Vítor Silva/Botafogo)
  • Matéria
  • Mais Notícias

O Botafogo teve cinco dias para preparação de olho no duelo com o Sport, nesta terça-feira (18), no Nilton Santos, e precisa dar resposta após mais uma parada para jogos de seleções na Data Fifa. Nas outras duas ocasiões, sob o comando de Davide Ancelotti, a volta reservou péssimos jogos.

continua após a publicidade

➡️ Botafogo perde Santi e Correa para duelo com Sport; Montoro e Barrera retornam

A primeira foi para a Data Fifa de setembro. Após golear o Red Bull Bragantino por 4 a 0, o Glorioso teve 11 dias para se preparar visando o mata-mata da Copa do Brasil com o Vasco, pela fase quartas de final. Também em casa, o Glorioso foi mal, empatou por 1 a 1 e se despediu após derrota nos pênaltis.

Já na janela de outubro, o Glorioso teve dez dias para corrigir os erros da derrota fora de casa para o Internacional, por 2 a 0. Recebeu o Flamengo para clássico cercado de expectativas e foi facilmente superado por 3 a 0, também no Nilton Santos — essa foi a última derrota do técnico italiano.

continua após a publicidade
Davide Ancelotti é o técnico do Botafogo (Foto: Vitor Silva/Botafogo)
Davide Ancelotti é o técnico do Botafogo (Foto: Vitor Silva/Botafogo)

Botafogo invicto e querendo a Libertadores

Desta vez, foram nove dias separando o empate sem gols com o Vitória e a partida desta terça, contra o Sport, sendo cinco para treinamentos. O foco é aproveitar as chances e converter em gols o alto volume de jogo exibido no últimos compromissos.

No recorte deste a derrota para o rival, o Botafogo tem cinco jogos, com duas vitórias — sobre Ceará, por 2 a 0, e Vasco, por 3 a 0 — e três empates — 2 a 2 com Santos e sem gols com Mirassol e Vitória. A defesa vai bem, mas é momento de melhorar a performance na frente.

continua após a publicidade

O adversário desta vez, na teoria, pouco tem a oferecer em dificuldade para o Alvinegro jogando no Rio de Janeiro. O Sport vem de goleada por 5 a 1 par o líder Flamengo, está na última posição do Campeonato Brasileiro e teve o rebaixamento decretado com cinco rodadas de antecedência. O Botafogo, por sua vez, foca em confirmar o favoritismo para dar mais um passo rumo à Libertadores 2026.

➡️ Tudo sobre o Fogão agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Botafogo

circulo com pontos dentroTudo sobre

