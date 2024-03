Entenda quais as possíveis punições a John Textor após declarações do dono do Botafogo

John Textor está na mira do STJD (Foto: Vítor Silva)







Dono da SAF do Botafogo, John Textor fez fortes acusações de corrupção na arbitragem do futebol brasileiro na última quarta-feira (6) e pode sofrer punições. Após a vitória sobre o Bragantino, o empresário afirmou ter "juízes gravados reclamando de não terem propinas pagas".

Na manhã de sexta (8), o STJD abriu investigação sobre o caso e deu prazo de três dias para o norte-americano apresentar as provas que diz possuir. Mas, afinal, quais as possíveis punições que Textor pode enfrentar caso não cumpra o que foi determinado?

Caso John Textor se recuse a apresentar as possíveis provas, ele deve responder pelo artigo 223 do Código Brasileiro de Justiça Desportiva (CBJD). Neste, costa que "deixar de cumprir ou retardar o cumprimento de decisão" é passível de pena. Assim, o empresário pode ficar suspenso de 30 a 90 dias ou até cumprir a decisão, além de ter de pagar multa de R$ 100.000.

Para esclarecimentos sobre questões relacionadas a litígios iniciados por CBF e afiliadas, por favor saibam que não litigaremos por meio da imprensa. Fornecemos evidências e documentação responsivas, primeiro, por meio de processos oficiais. Obrigado - escreveu Textor, em postagem nas redes sociais.

Apesar das declarações do dono sa SAF alvinegra, o Botafogo não corre risco de sofrer quaisquer punições. As falas do norte-americano partiram diretamente dele, sem representação do clube, portanto, apenas a "pessoa física" entra no inquérito do STJD.