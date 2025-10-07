Diretor da Eagle, Chris Mallon deixa o cargo; Textor definirá novo nome

Diretor independente da Eagle Football Holdings (EFH), Christopher Mallon deixará o cargo. A informação foi divulgada inicialmente pelo "The Athletic" e confirmada pela apuração do Lance!. O grupo britânico de John Textor gere Botafogo, Lyon e RWDM Brussels, da Bélgica.

Agora, a Ares, fundo com participação societária na Eagle, indicará três candidatos para o cargo de diretor independente. O nome terá de ser aprovado por Textor, quem está à frente da empresa.

Disputas no Botafogo com Chris Mallon

Mallon foi um dos braços incluídos pelo grupo britânico para acompanhar de perto as movimentações no Botafogo e participar das decisões. Ele chegou a indicar ao Associativo a retirada de John Textor do quadro da gestão por "irregularidades financeiras".

O advogado escocês foi personagem central do imbróglio nos últimos meses. Foi Mallon quem assinou carta endereçada ao presidente João Paulo Magalhães negando dívida da Eagle com a SAF, quem indicou necessidade de uma assembleia para debate sobre influência de John no dia a dia e negou o poder do estadunidense de representar a Eagle. Ele vinha controlando o conselho geral da empresa.

Com a saída de Christopher Mallon do quadro da Eagle Football Holdings, John Textor pode escolher um novo diretor alinhado com sua visão e, assim, dar os primeiros passos pela recuperação de prestígio e influência nos bastidores da EFH.

