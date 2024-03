(Foto: Vítor Silva/ Botafogo)







Copiar Link

Escrito por Lance! • Publicada em 20/03/2024 - 19:58 • São Paulo (SP)

O Botafogo recusou uma proposta de compra feita pelo Cincinnati FC, da MLS, pelo centroavante Matheus Nascimento. A SAF do Glorioso deseja emprestá-lo para o jovem ganhar rodagem e experiência no futebol do exterior.

➡️ Tudo sobre o Glorioso agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Botafogo

As conversas entre Botafogo e Cincinatti por Matheus Nascimento não estão encerradas, e a joia do clube carioca pode ser emprestada à equipe americana. A informação foi divulgada pelo portal “Território da MLS”.

➡️ Combinadona Lance! Betting! Fature mais de R$1300 com os clássicos da Copa do Nordeste!

Matheus Nascimento estreou pelo Botafogo em 2020, mas perdeu espaço nas últimas temporadas e está atrás de Tiquinho Soares e Janderson na briga pela titularidade. O camisa 90 disputou seis jogos nesta temporada, com 161 minutos em campo.

Matheus em ação pelo Botafogo (Foto: Vítor Silva/Botafogo)

A multa rescisória do centroavante de 20 anos está avaliada em 100 milhões de euros (por volta de R$ 538 milhões) para clubes do exterior. Seu contrato com o Glorioso foi renovado até dezembro de 2025.

Na última temporada, o Botafogo recusou uma proposta de 10 milhões de euros (cerca de R$ 54 milhões) do Nottingham Forest, da Inglaterra, por Matheus Nascimento. A possibilidade de negociação chegou a ser cogitada pela diretoria alvinegra, mas pesou a vontade do jovem.

➡️ Veja tabela com datas e horários dos jogos da Libertadores