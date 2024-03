Botafogo e Flamengo terão os maiores deslocamentos entre os brasileiros na Libertadores; veja ranking

Taça da Libertadores da América (Foto: Divulgação / Libertadores)







Publicada em 19/03/2024

Foi realizado na noite de segunda-feira (18) o sorteio da fase de grupos da Libertadores, que definiu os adversários dos sete brasileiros que disputam o torneio. Dentre às tantas peculiaridades da competição, a distância percorrida com viagens é sempre uma preocupação das equipes envolvidas. Neste ano, Botafogo e Flamengo terão de lidar com os maiores deslocamentos, enquanto Grêmio e Palmeiras têm missões mais "tranquilas".

Equipe brasileira que tem o maior caminho a percorrer nesta Libertadores, o Glorioso está no Grupo D e encara LDU, do Equador, Junior Barranquilla, da Colômbia, e Universitario, do Peru. Assim, o Botafogo irá percorrer, contanto idas e voltas, 26.874 quilômetros em viagens.

Rival do Alvinegro, o Flamengo vem logo atrás, com 20.350 quilômetros de deslocamento para partidas da competição continental. O Rubro-Negro está no Grupo E, junto de Bolívar, da Bolívia, Millonarios, da Colômbia, e Palestino, do Chile.

Por outro lado, o Grêmio é o time brasileiro que terá menos há percorrer nesta Libertadores. No Grupo C, o Imortal tem pela frente quilômetros de viagem e enfrenta Barcelona, do Equador, Estudiantes, da Argentina, e Huachipato, do Chile.

Confira abaixo o ranking de deslocamento dos sete brasileiros na Libertadores de 2024: