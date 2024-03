Elenco alvinegro garante classificação contra o Red Bull Bragantino na fase preliminar da Libertadores. (Foto: Vitor Silva/ Botafogo)







Escrito por Isabelle Favieri • Publicada em 20/03/2024 - 07:00 • Rio de Janeiro (RJ)

A proposta do Botafogo para adiantar a final da Taça Rio foi aceita pela Federação de Futebol do Estado do Rio de Janeiro (Ferj) e contou com o apoio do Boavista, que também tem interesse que a decisão seja realizada antes do previsto.

O planejamento era para que as partidas das finais fossem realizadas nos finais de semana de 30/03 e 06/04. Ou seja, a estreia pela fase de grupos da Libertadores aconteceria no meio entre as finais, o que ocasionaria em um desgaste dos jogadores e uma dificuldade na logística para a partida contra o Junior Barranquilla, na Colômbia.

Com a mudança no calendário, ao invés de dois sábados, os jogos da final serão disputados dia 27 (quarta-feira) e 30 (sábado) de março. Desse modo, o Glorioso terá uma semana para se preparar para o confronto da Libertadores sem se preocupar com duelos entre as partidas da decisão.

Além da confirmação da Ferj, a Conmebol também divulgou as datas dos confrontos da fase de grupos da Libertadores. Agora, o Botafogo deve aproveitar Data Fifa e se preparar para os próximos desafios. Apesar de não enfrentar nenhum brasileiro na competição, o clube alvinegro terá as maiores distâncias para percorrer: 26.874 km, entre ida e volta.

Com as datas atualizadas, o Glorioso terá janela livre para treinos entre as partidas contra Junior Barranquilla, no dia 3 de abril, no Nilton Santos, e LDU, em 11 de abril, no Equador.

