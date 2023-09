O Botafogo terá um grande reforço para o clássico contra o Flamengo neste sábado: Tiquinho Soares. O artilheiro do Campeonato Brasileiro volta de lesão depois de ter contundido o joelho no dia 6 de agosto, na partida contra o Cruzeiro. Nesta sexta-feira (1), o atacante treinou normalmente com o elenco e será relacionado para o jogo deste fim de semana.