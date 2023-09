Foram disponibilizados cerca de 36 mil ingressos para a torcida do Glorioso, esgotados na quarta-feira (30), e quatro mil para os rubro-negros, que compraram todas as entradas restantes na quinta (31). Considerando as gratuidades por lei, que totalizam aproximadamente 4.500 bilhetes, há grandes chances de superar o maior público na história do Niltão, registrado na inauguração do estádio, em 2007.