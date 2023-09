O clássico realizado no primeiro turno do atual Brasileiro trouxe uma peculiaridade. Os botafoguenses saíram do Maracanã com uma vitória por 3 a 2, em jogo no qual o Rubro-Negro era mandante. Tiquinho marcou duas vezes e Danilo Barbosa fez o terceiro, enquanto Léo Pereira marcou os gols flamenguistas em partida realizada em 30 de abril. O panorama foi bem semelhante do confronto realizado entre as equipes em 1995.