Botafogo terá incógnita para enfrentar o Nova Iguaçu pelo Carioca

Depois da derrota na final da Supercopa, o Botafogo retorna ao Rio de Janeiro e volta o foco para a disputa do Campeonato Carioca, nesta quinta-feira (6), contra o Nova Iguaçu. A equipe titular será comandada por Carlos Leiria em seu segundo duelo na competição em busca de uma vaga na zona de classificação. Porém, o técnico terá problemas para resolver.

continua após a publicidade

▶️ Saiba o que falta para Jair ser anunciado pelo Botafogo

▶️ Mercado da Bola: Botafogo encaminha acerto com atacante ex-Vasco

O grande dilema será a dupla de zaga. Nos últimos dos jogos, Lucas Halter assumiu a vaga ao lado de Alexander Barboza. Porém, com erros cruciais na decisão contra o Flamengo, o clube decidiu liberar o jogador para assinar com o Vitória. Assim, o zagueiro não atua mais pelo Alvinegro.

Além disso, o Glorioso perdeu Adryelson, que retornou ao Lyon, e Marçal, que chegou a jogar improvisado na posição com Artur Jorge. Bastos, relacionado para as duas últimas partidas, se recupera de lesão, sofrida no duelo contra o Palmeiras, no Brasileirão de 2024, e ainda não se encontra 100% fisicamente.

continua após a publicidade

Questionado sobre a ausência do angolano, que formou com Barboza, a principal dupla de zagueiros da última temporada, Carlos Leiria destacou que preservar o jogador teria sido uma opção técnica, mas revelou que ele pode ser uma opção no duelo contra o Nova Iguaçu.

– Nós sabemos da importância do Bastos para a equipe e isso ficou notório na temporada passada. Bastos vem de um período mais curto de treinamento, então precisamos pensar ao longo da temporada para contar com ele. Então, para isso, queremos colocar ele nas melhores condições que acreditamos que ele possa estar. Diante dessas circunstâncias, achamos que hoje não era o melhor momento para a estreia do Bastos. Vamos avaliar agora para o próximo jogo.

continua após a publicidade

Porém, mesmo que entre em campo nesta quinta-feira (6), Bastos não deve ser titular. Assim, o jovem Serafim, do sub-20, pode ganhar a vaga entre os 11 inicias. Outra opção seria a estreia de David Ricardo, anunciado pelo Botafogo, nesta quarta-feira (5), e à disposição para atuar pelo Alvinegro.

O Botafogo volta a campo na próxima quinta-feira (6), contra o Nova Iguaçu, pela oitava rodada do Campeonato Carioca, no estádio Moça Bonita, a partir das 21h45 (de Brasília). O Glorioso é o sexto colocado, com 9 pontos, e deve ir a campo com a equipe titular. Já o Laranjão ocupa terceira posição com 12 pontos.

➡️ Tudo sobre o Fogão agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Botafogo