Botafogo terá final de semana de treinos antes de decisão na Libertadores

Após a classificação na Copa do Brasil, o Botafogo inciou sua preparação para a decisão da Libertadores contra a Universidad de Chile, na terça-feira. Isso acontece por conta do time não jogar pelo Brasileirão neste final de semana, por conta do adiamento da partida contra o Ceará.

Além dos dias sem jogos, o técnico Renato Paiva vive a expectativa pelos retornos de peças chaves que vinham sendo desfalques nas últimas semanas por conta de lesões. Caso de Alexander Barboza, Savarino e Matheus Martins, que ficaram afastados, não ainda não tiveram seus retornos garantidos pelo técnico português.

Outro defalque que pode retornar a equipe é Artur, que sentiu um incomodo na coxa e ficou de fora do clássico contra o Flamengo, no último final de semana. O camisa 7 foi poupado e não foi relacionado na derrota para o Capital-DF, no meio da semana passada.

Por outro lado, Renato Paiva não pode não contar com o retorno do lateral-esquerdo Marçal, que sentiu dores musculares ao atuar durante os treinos na última semana. Isso fez o defensor ser poupado na Copa do Brasil.

Confronto decisivo na Libertadores

Após cinco dias de descanso o Botafogo vai receber Universidad de Chile, pela última rodada da fase de grupos da Libertadores, na terça-feira, às 21h30. O Alvinegro ocupa a terceira colocação do Grupo A, com nove pontos, e precisa vencer a equipe chilena por qualquer placar para avançar para o mata-mata.

Jogadores do Botafogo comemoram primeiro gol sobre o Estudiantes (Foto: Vitor Silva/Botafogo)

Após isso, o Alvinegro fará seus últimos jogos antes de viajar para os Estados Unidos para a disputa da Copa do Mundo de Clubes. O atual campeão brasileiro e do Brasileirão deve embarcar para a competição no dia 9 de junho, cinco dias depois partida contra o Ceará, último compromisso do time antes do início da competição.

Ao chegar no país, o Botafogo prevê emt er quatro dias de treinos antes da estreia no Mundial de Clubes, que está marcada para acontecer no dia 15, contra o Seattle Sounders, no Lumen Stadium, casa do adversário.