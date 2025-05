Além de Wendel: relembre jogadores anunciados, mas que não jogaram pelo Botafogo

Outrora cercado de expectativas por sua chegada e até anunciado, Wendel não irá reforçar o Botafogo a partir de junho após o clube anunciar a quebra do acordo. Este cenário não é algo novo para o Glorioso, que já confirmou contratações e não contou com jogadores no elenco. O LANCE! relembra:

continua após a publicidade

➡️ Tudo sobre o Fogão agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Botafogo

O mais recente, tirando o anúncio de Wendel, foi do lateral-direito português Wilson Manafá no início de 2024. Ele chegaria ao clube em negociação junto ao Granada, da Espanha, e o Botafogo deu o acordo com certo por ter assinaturas.

Uma semana depois, em nota publicada, a diretoria da SAF anunciou que o trato havia sido desfeito. O Glorioso alegou que não aceitaria mudanças nos termos acordados após longa negociação, e, assim, foi atrás no mercado e fechou com Damián Suárez - este que atuou, mas teve curta passagem antes de se transferir para o Peñarol, do Uruguai.

continua após a publicidade

Em 2024, Wilson Manafá chegou a ser anunciado pelo Botafogo (Foto: Divulgação/Botafogo)

Frustações do Botafogo pré-SAF

Em 2018, o atacante Rony (atualmente no Atlético-MG), foi anunciado como uma das grandes contratações da janela por seu sucesso no futebol japonês, pelo Albirex Niigata, cedido por empréstimo pelo Cruzeiro. Na negociação, Bruno Silva iria para a Raposa e o Alvinegro ainda receberia compensação financeira.

Rony se apresentou, treinou no Nilton Santos com os novos companheiros de elenco, mas não havia firmado o acordo. A negociação "caiu" dias depois após o Albirex Niigata alegar que já possuía um acordo engatilhado para renovação ao acionar cláusula. Os japoneses ameaçaram ida à Fifa, e o Botafogo se retirou do páreo. O atacante acabou rescindindo na Ásia e foi anunciado pelo Athletico-PR meses depois, sendo esse o "boom" em sua carreira.

continua após a publicidade

Em 2018, Rony foi anunciado pelo Botafogo, mas não defendeu o clube (Foto: Reprodução)

Pimentinha em 2015

Destaque pelo Sampaio Corrêa no ano anterior, Pimentinha foi anunciado em janeiro para a disputa da Série B do ano em questão e era tratado como grande reforço. No entanto, durante realização de exames médicos de praxe, foi constatada lesão no púbis do atacante, que reclamava de dores.

O departamento médico do Botafogo, por sua vez, indicou necessidade de uma ressonância magnética. Conforme o clube, então gerido por Carlos Eduardo Pereira, Pimentinha se recusou a passar pelo crivo clínico e optou por não assinar o vínculo. Ele voltou para o Sampaio Corrêa logo em seguida.