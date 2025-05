Botafogo espera retorno de lesionados para ‘decisão’ com a La U

O Botafogo terá na próxima terça-feira (27) o jogo mais importante do ano, ao menos até aqui. A partir das 21h30 (de Brasília), a equipe recebe a Universidad de Chile, no Nilton Santos, precisando vencer para avançar na Libertadores. A mobilização da torcida é grande, assim como a expectativa pelo retorno de jogadores lesionados, já que três titulares do Botafogo estão entregues aos médicos do clube e outros quatro com presença frequente também estão fora do combate. Mas há boas chances de ao menos parte desse grupo estar à disposição do técnico Renato Paiva.

Alexander Barboza, Savarino e Artur são os titulares que vêm se recuperando de lesão, enquanto Mastriani, David Ricardo, Matheus Martins e Marçal também estão em fase final de recuperação. A conta não inclui Bastos, afastado dos gramados já há um bom tempo.

O técnico Renato Paiva foi indagado sobre possíveis retornos para o jogo com a Universidad de Chile. Ele demonstrou algum otimismo, mas evitou citar qualquer nome.

— Ainda é cedo para dizer. Há jogadores que poderão regressar, não sei bem quais. Vai haver jogadores que vão regressar. Estaremos um pouco mais completos para esse jogo com a La U — ponderou Paiva após a derrota por 1 a 0 para o Capital-DF, pela Copa do Brasil.

David Ricardo e Artur devem voltar ao Botafogo; situação de outros lesionados é mistério

As maiores chances de retorno são de Artur e David Ricardo. O meia-atacante vinha com dores na coxa direita e ficou de fora dos relacionados nos dois últimos jogos. O defensor, por sua vez, saiu durante o clássico com o Flamengo também com problemas na coxa direita, mas exames descartaram qualquer lesão e ele deve estar apto para o jogo.

Sem atuar há mais tempo, Savarino, Matheus Martins e Alexander Barboza também podem ser relacionados. Eles estão em fase final de recuperação de suas lesões, e o final de semana sem jogo pelo Brasileirão vai ser usado para intensificar a preparação do trio.

Mastriani, que sofreu lesão na coxa esquerda no início do mês, e Marçal, que sentiu desconforto muscular na véspera do jogo com o Capital-DF, têm situação incerta.