Botafogo tem retorno de titular contra o Juventude; veja escalações

O Botafogo está escalado para encarar o Juventude em sua primeira partida em casa no Brasileirão desde a conquista do título de 2024. Renato Paiva vai com força máxima e tem o retorno de Savarino, um dos pilares da equipe. A bola, para a segunda rodada do Brasileirão, rola a partir das 21h (de Brasília).

Ainda com a ausência de Bastos, que sentiu dores em treino antes do duelo contra o Palmeiras na primeira rodada, a única mudança será na lateral-esquerda. Cuiabano assume a posição, enquanto Alex Telles fica no banco. Em relação ao confronto com a Universidad del Chile, pela Libertadores, a comissão técnica tem a volta do camisa 10 entre os 11 iniciais.

Dessa forma, o Botafogo vai a campo com: John; Vitinho, Jair, Barboza e Cuiabano; Gregore, Marlon Freitas e Patrick de Paula; Artur, Savarino e Igor Jesus.

Com o retorno de Savarino, o uruguaio Santi Rodríguez perde a posição e volta a ser opção no banco de reserva.

Após estreia sem brilho, o Alvinegro tenta se recuperar do empate e busca somar seus primeiros três pontos no Brasileirão. O time joga diante da sua torcida no Estádio Nilton Santos e quer afastar a má fase. A última partida da equipe foi uma derrota contra o Universidad de Chile, pela Libertadores.

✅ FICHA TÉCNICA

BOTAFOGO X JUVENTUDE

2ª RODADA – BRASILEIRÃO

📆 Data e horário: sábado, 5 de abril, às 21h (de Brasília)

📍 Local: Nilton Santos, no Rio de Janeiro-RJ

⚽ ESCALAÇÕES

BOTAFOGO: John; Vitinho, Jair, Barboza e Cuiabano; Gregore, Marlon Freitas e Patrick de Paula; Artur, Savarino e Igor Jesus

JUVENTUDE: Marcão, Ewerthon, Abner, Adriano Martins, Alan Ruschel, Daniel Giraldo, Jadson, Mandaca, Emerson Batalla, Petterson e Gabriel Taliari

