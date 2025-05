Botafogo tem o sonhado espaço no calendário para preparação

Em evolução sob o comando de Renato Paiva, o Botafogo terá algo raro em meio ao calendário lotado do primeiro semestre: tempo para trabalhar. Com classificação encaminhada na Copa do Brasil e rodada adiada no Brasileirão, o próximo compromisso "de peso" será apenas na próxima terça-feira (27), contra a Universidad de Chile, pela última rodada da Libertadores.

O Glorioso volta a campo nesta quinta-feira (22), no duelo de volta da terceira fase da Copa do Brasil, fora de casa contra o Capital-DF. Por ter goleado pelo placar de 4 a 0 na ida, Paiva deve escalar equipe alternativa visando poupar seus destaques - alguns jovens do sub-20, inclusive, devem ser relacionados.

São 18 jogos consecutivos alternando em meio de semana e fins de semana, desde o dia 20 de fevereiro, quando atuou pela ida da decisão da Recopa Sul-Americana, contra o Racing. A famosa "semana cheia" para o time titular vinha sendo aguardada com ansiedade pela comissão técnica.

Isso porque o Botafogo vê alguns dos grandes nomes do elenco sofrendo com problemas musculares, como Savarino, Matheus Martins e Artur - o primeiro, por sua vez, já em fase final de recuperação. Com a carga pesada de partidas, descanso e tempo de preparação são fundamentais para a partida que vale a vida na Libertadores no segundo semestre.

Botafogo precisa vencer a La U

Com nove pontos, ocupando a terceira colocação do Grupo A, o Botafogo só depende das próprias forças para chegar às oitavas de final da Libertadores. Uma vitória simples no Nilton Santos na próxima terça (27) sobre a Universidad de Chile garante o Alvinegro no mata-mata.

continua após a publicidade

Os chilenos, líderes do grupo com dez pontos, jogam por um empate para confirmarem a vaga, ainda que na segunda colocação. Isso porque o Estudiantes (ARG) recebe o já eliminado em último Carabobo (VEN) para fechar sua campanha na fase de classificação.