Estamos há pouco menos de 1 mês para o início do Mundial de Clubes da Fifa. Em fase final de 'preparação' para a competição, os clubes terão sérios desafios pela frente. Por meio da coluna pessoal, no UOL, o jornalista Milton Neves deu palpites sobre as trajetórias dos clubes brasileiros na fase de grupos do torneio internacional.

- O Fluminense, por exemplo, com todo o respeito do mundo, dá toda a pinta de que parará ainda na primeira fase, mesmo tendo caído em um grupo pouco complicado. O Botafogo, por ter caído em um grupo MUITO forte, também não deve avançar para o mata-mata. O Flamengo, por mais viva péssimo momento com Filipe Luís, até pode conseguir uma vaguinha nas oitavas. Mas não passa disso! Já do Palmeiras, meus amigos, a gente não pode duvidar, não! Para mim, o time de Abel Ferreira tem tudo para avançar como líder do Grupo A, que não conta com nenhum "bicho-papão" - opinou Milton Neves.

O Mundial de Clubes, que contará com 32 equipes, será disputada nos Estados Unidos entre 15 de junho e 13 de julho de 2025. Esta será a primeira edição da história neste novo formato. O torneio anual, conhecido por todos, passou a se chamar Copa Intercontinental.

🏆 Times brasileiros no Mundial de Clubes

Grupo A:

- Palmeiras

- Porto

- Al Ahly

- Inter Miami



Grupo B:

- PSG

- Atlético de Madrid

- Botafogo

- Seatlle Sounders



Grupo D:

- Flamengo

- Chelsea

- Espérance de Tunis

- América do México ou Los Angeles FC

Grupo F:

- Fluminense

- Borussia Dortmund

- Ulsan Hyundai

- Mamelodi Sundowns