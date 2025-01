Botafogo tem negociações avançadas com técnico Rafa Benítez

O Botafogo segue em busca de um técnico para a temporada 2025. Segundo informações do jornal inglês "Daily Mail", Rafa Benítez está em negociações avançadas com o Alvinegro.

continua após a publicidade

➡️ Botafogo x Fluminense: onde assistir ao vivo, horário e escalações do jogo pelo Campeonato Carioca

Nos últimos dias, os nomes de Vasco Matos, do Santa Clara, de Portugal, e do argentino Tata Martino, que está livre no mercado, foram vinculados ao Botafogo. Porém, o ex-técnico do Inter Miami descartou trabalhar neste momento.

Rafa Benítez se destacou como técnico quando foi bicampeão espanhol com o Valencia, nas temporadas 2001/02 e 2003/04. Após o treinador espanhol venceu a Champions League e a Supercopa da Uefa com o Liverpool entre 2004 e 2005.

continua após a publicidade

Além disso, Rafa Benítez também teve passagens vitoriosas pela Inter de Milão, Chelsea e Napoli. O técnico espanhol está livre no mercado desde que deixou o Celta de Vigo, onde ficou por oito meses.

➡️ Tudo sobre o Fogão agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Botafogo