Botafogo tem mudanças para enfrentar o Bangu; veja escalação
Técnico Martín Anselmi leva a campo novamente o grupo principal
O Botafogo está escalado para a partida contra o Bangu, neste sábado (24), no Estádio Nilton Santos, pela quarta rodada do Campeonato Carioca. O técnico Martín Anselmi mandará a campo novamente a equipe considerada titular, mas mudou o time em relação à equipe que venceu o Volta Redonda.
Para o duelo, o argentino segue sem contar com os atacantes Tucu Correa e Chris Ramos, lesionados, e também perdeu o zagueiro Bastos. O angolano, que não joga há cerca de um ano, passa por controle de carga e sequer foi relacionado.
Anselmi promoveu as entradas de Neto, Marçal, Nathan e Santi Rodríguez. A estrutura tática segue a mesma, com linha de três defensores.
Com isso, o Botafogo vai a campo com: Neto; Mateo Ponte, Newton e Marçal; Vitinho, Danilo, Allan, Montoro, Santi Rodríguez e Nathan; Arthur Cabral.
Do outro lado, o Bangu, do técnico Tinoco, tem o seguinte 11 inicial: Bruno; Caio Felipe, Gilberto, Patrick e Bruno Boca; Dioguinho, Mauro Silva e Walber; Garrinsha, Sibito e PK. Técnico: Tinoco.
✅Ficha técnica
BOTAFOGO X BANGU
4ª RODADA - CAMPEONATO CARIOCA 2026
📆 Data e horário: sábado, 24 de janeiro, às 21h (de Brasília)
📍 Local: Estádio Nilton Santos
⚽ ESCALAÇÕES
BOTAFOGO: Neto; Mateo Ponte, Newton e Marçal; Vitinho, Danilo, Allan, Montoro, Santi Rodríguez e Nathan; Arthur Cabral. Técnico: Martín Anselmi.
BANGU: Bruno; Caio Felipe, Gilberto, Patrick e Bruno Boca; Dioguinho, Mauro Silva e Walber; Garrinsha, Sibito e PK. Técnico: Tinoco.
