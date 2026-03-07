menu hamburguer
imagem casa breadcrumbsimagem casa breadcrumbsBotafogo

Escalação: Botafogo reserva encara o Bangu pela final da Taça Rio

Times jogam no Nilton Santos a partir das 18h deste sábado

21bfbdb5-0a0f-44df-b58f-7fa73c17eff2_DOLZAN-5X7-baixa4-aspect-ratio-1024-1024
Marcio Dolzan
Rio de Janeiro (RJ)
Dia 07/03/2026
17:03
Atualizado há 1 minutos
Escalação Botafogo x Bangu
imagem cameraEscalações de Botafogo e Bangu definidas para a final da Taça Rio (Foto: Vitor Silva/Botafogo)
À espera do confronto decisivo com o Barcelona de Guayaquil na próxima terça-feira (10), pela fase preliminar da Libertadores, o Botafogo encara o Bangu com um time alternativo logo mais, às 18h, no Nilton Santos, pela final da Taça Rio.

➡️ Clique aqui para assistir a Botafogo x Bangu

Pensando em preservar a equipe para o duelo de terça-feira, o técnico Martín Anselmi escalou o time para o duelo deste sábado essencialmente com reservas. Assim, o Botafogo vai a campo diante do Bangu com Raul; Kadu, Justino, Ythallo e Villalba; Edenilson, Arthur Novaes, Nathan, Joaquín Correa e Caio Valle; Arthur Cabral.

Apesar de valer um troféu, a final da Taça Rio tem pouco apelo para o alvinegro. A conquista garante ao campeão uma vaga na Copa do Brasil e na Copa Sul-Sudeste do próximo ano, mas isso dificilmente interessará ao Botafogo. Afinal, todas as equipes da Série A têm vaga garantida já a partir da 5ª fase do torneio nacional, enquanto apenas times que estão fora de torneios da Conmebol disputam a competição regional.

Bangu também definido para final com o Botafogo

Para o Bangu, a decisão deste sábado tem peso muito maior. É a chance de o clube conquistar mais um troféu, e também de garantir uma vaga na Sul-Sudeste do próximo ano. A vaga na Copa do Brasil de 2027 já está assegurada pela campanha do time no Campeonato Carioca.

Flávio Tinoco também confirmou o Bangu para encarar o Botafogo com Bruno; Dudu, Gilberto, Kadu e Ricardo Sena; Pedro China, Dioguinho e Walber; Douglas Lima, Sibito e Luizinho.

Yuri Elino Ferreira da Cruz será o árbitro principal. Ele será auxiliado por Raphael Carlos de Almeida Tavares dos Reis e Thiago Rosa de Oliveira Esposito. Philip Georg Bennett ficará responsável pelo VAR.

Botafogo vai com time alternativo para a decisão da Taça Rio com o Bangu (Foto: Vitor Silva/Botafogo)

