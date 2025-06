Como chega a LDU para enfrentar o Botafogo na Libertadores?

O Botafogo reencontrará a LDU na Libertadores, desta vez nas oitavas de final. Em sorteio realizado nesta segunda-feira (2), na sede da CBF, em Luque, no Paraguai, foi definido que o Glorioso vai encarar a Liga na próxima fase da competição. No ano passado, as equipes se enfrentaram na fase de grupos, com uma vitória para cada lado.

continua após a publicidade

➡️ Jornalista aponta fatores que podem complicar clube brasileiro na Libertadores

Por ter se classificado em segundo lugar no grupo A, o Alvinegro estava no pote 2 do sorteio e decidirá a vaga na altitude de Quito, a 2.850 metros acima do nível do mar, no Estádio Rodrigo Paz Delgado. Por sua vez, a equipe equatoriana liderou o grupo C, à frente do Flamengo. O Lance! traz as principais informações sobre o adversário do Fogão.

Momento da LDU

A LDU passou por altos e baixos na fase de grupos antes de terminar a chave em primeiro lugar. A campanha de três vitórias, dois empates e uma derrota fez com que o time somasse 11 pontos, mesma pontuação de Flamengo e Central Córdoba. Pelo saldo de gols, com oito marcados e quatro sofridos, os equatorianos ficaram na frente dos adversários.

continua após a publicidade

Os destaques da Liga de Quito na competição são o goleiro Gonzalo Valle e o atacante Alex Arce. O arqueiro, titular na competição continental e reserva no Campeonato Equatoriano, terminou a fase de grupos sem sofrer gols em quatro das seis partidas, sendo o segundo do torneio em "gols evitados" (3,54), atrás apenas de João Ricardo, do Fortaleza. Por sua vez, o centroavante balançou as redes quatro vezes até aqui, sendo o vice-artilheiro — junto a outros oito jogadores — desta edição da Libertadores.

No Campeonato Equatoriano, por outro lado, o desempenho não vem agradando. Atual campeã, a LDU ocupa a quarta colocação da primeira fase da competição, com 23 pontos, oito atrás do líder Independiente del Valle e apenas três acima do primeiro time fora da zona de classificação ao hexagonal final. Os resultados fizeram com que o clube demitisse o treinador Pablo ‘Vitamina’ Sanchez na última semana.

continua após a publicidade

➡️ Sorteio Libertadores 2025: confira os confrontos das oitavas de final

Principais conquistas da LDU

A LDU é a quarta maior campeã do Campeonato Equatoriano, com 12 títulos — atrás apenas Barcelona (16), Emelec (14) e El Nacional (13). Além disso, a Liga é a única do Equador equipe a conquistar a Libertadores, ao derrotar o Fluminense na decisão de 2008. No ano seguinte, levou a Sul-Americana também em cima do Tricolor Carioca, e foi bicampeão em 2023, contra o Fortaleza. Por fim, tem na sala de troféus as Recopas de 2009 e 2010.

Botafogo x LDU: histórico do confronto

Botafogo e LDU se encontram pelo terceiro ano consecutivo. Em 2023, pela Sul-Americana, as equipes empataram por 0 a 0 nos dois jogos válidos pela fase de grupos da competição, que terminou com o título dos equatorianos. Já em 2024, pelo grupo A da Libertadores, a Liga levou a melhor por 1 a 0 em Quito, enquanto o Glorioso venceu por 2 a 1 no Nilton Santos, na campanha que terminou com o título alvinegro.

➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte