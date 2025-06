Artur celebra primeira vitória do Botafogo como visitante no Brasileirão

Com gol marcado aos 40 minutos do segundo tempo, o Botafogo bateu o Santos por 1 a 0 neste domingo (1), na Vila Belmiro, sendo esta a primeira vitória como visitante no Campeonato Brasileiro. Autor do gol salvador, o atacante Artur celebrou o feito e a quebra do jejum fora do Rio de Janeiro.

- Estou muito feliz pelo triunfo fora de casa que a gente estava buscando, estava persistindo e não estava saindo. Pelo gol também fora de casa, que não estava saindo. Mas a gente está muito feliz, temos mais um jogo dentro de casa para ir para nossa batalha na Copa do Mundo de Clubes nos Estados Unidos. Fizemos um bom trabalho fora de casa, agora tem mais um jogo contra o Ceará e depois fazer uma boa viagem e fazer um belo campeonato - disse Artur, após o jogo, em entrevista à TV Globo.

Com o resultado, o Glorioso pulou para oitava colocação da competição, com 15 pontos, mas tendo um jogo a menos - este será disputado na quarta-feira (4), contra o Ceará, no Nilton Santos

Como foi Santos x Botafogo?

O Botafogo teve mais a posse de bola na primeira etapa, mas criou poucas oportunidades. O Santos assustou com Neymar e Guilherme, sendo o camisa 10 o destaque da partida nos primeiros 45 minutos atuando pelo lado esquerdo.

Colaborativo na busca por um gol, Neymar, no entanto, falhou e deixou o Peixe "na mão". Ele, que já tinha cartão amarelo, tentou ludibriar a arbitragem de Davi de Oliveira Lacerda (ES) ao colcoar a mão na bola para fazer um gol. Davi aplicou a segunda advertência e expulsou o craque no segundo tempo.

Com um a mais em campo, o Botafogo controlou as ações, aproveitou os espaços e abriu o placar aos 40 minutos. Artur recebeu pela direita, encarou a marcação, cortou para o meio e cruzou na direção do gol. Santi Rodríguez chegou na bola, não alcançou, mas enganou Gabriel Brazão, que nada pôde fazer. Gol dado para o camisa sete do Glorioso, o tento que confirmou os três pontos na Vila Belmiro.