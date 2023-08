Com as entradas de Marlon Freitas e Luis Henrique, o Botafogo retomou seu ímpeto ofensivo. A equipe chegou a conseguir investidas com Luis Henrique e Júnior Santos, mas faltava capricho na conclusão. O Guaraní, por sua vez, se tornava ainda mais incisivo. Barceló avançou e esbarrou em boa defesa de Gatito Fernández. Uma grande chance da equipe paraguaia foi salva no limite. Gatito interceptou bola traiçoeira de Benítez. Na sobra, Barceló encheu o pé diante do gol aberto, mas Santander caiu e evitou o gol do companheiro. O goleiro botafoguense ainda fez uma defesa à queima-roupa em conclusão de Camacho. A equipe de Bruno Lage ganhou fôlego com a chegada de Carlos Alberto. O atacante deu um chapéu e finalizou, fazendo Muñoz espalmar. Em nova tentativa, Carlos Alberto obrigou o goleiro a fazer duas defesas consecutivas para evitar o gol alvinegro. Nos últimos minutos, a equipe paraguaia cercou a área e tentou cruzamentos para Santander e Camacho. Mas o Botafogo, valente e com muita força defensniva, segurou o empate para garantir a vaga nas quartas de final.