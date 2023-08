Como é comum, o fim de semana de Brasileirão estará repleto de grandes jogos. Um desses confrontos é entre Botafogo e Internacional, agendado para este sábado (12), às 21h, no Nilton Santos. De olho nos mercados do jogo, a Lance! Betting tem odds de 2.00 para a vitória do Botafogo, 3.10 no empate e 4.25 na vitória do Colorado.