O Botafogo tem mais uma preocupação para os seus próximos dias. No decorrer da partida com o Guaraní, do Paraguai, o lateral JP Galvão machucou o cotovelo direito ao se chocar com a placa de publicidade. Lançado como titular no confronto válido pelas oitavas de final da Copa Sul-Americana, o jovem precisou ser substituído aos 21 minutos do primeiro tempo.