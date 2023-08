Ex-treinador do Botafogo e agora comandante do Al-Nassr, da Arábia Saudita, Luís Castro deu uma entrevista para o 'Canal GOAT' onde explicou seus motivos de ter saído do clube no meio do Brasileirão. Mesmo na liderança do campeonato, o técnico português aceitou a proposta do time de Cristiano Ronaldo, e deixou o comando do Glorioso. Em sua entrevista, falou os motivos dessa troca.