A temporada de 2025 do Botafogo foi marcada por mudanças ao longo do ano, com troca de comando técnico, reformulação de elenco e episódios extracampo envolvendo a gestão da SAF e decisões no futebol. Apesar do cenário, o ambiente interno do elenco não foi impactado, segundo o zagueiro David Ricardo, que atuou pelo clube e hoje defende o Dínamo Moscou. Em entrevista ao Lance!, o jogador detalhou como funcionava a rotina do grupo.

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Ao longo da temporada, o clube passou por oscilações dentro de campo e ajustes no planejamento, além de lidar com ruídos fora das quatro linhas. Ainda assim, de acordo com o defensor, essas questões não chegaram ao vestiário.

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— No tempo que eu passei pelo Botafogo, isso atrapalhou zero. No tempo que eu tive, nossos salários sempre estavam em dias. Toda a estrutura do clube é a melhor possível para gente. Então, isso eu não posso reclamar — afirmou.

David Ricardo diz que elenco foi blindado de problemas extracampo

Durante o ano, o Botafogo passou por troca de comando técnico e diferentes momentos de desempenho, o que exigiu adaptação do elenco, o que exigiu adaptação do elenco. Segundo David Ricardo, mesmo com esse cenário, o grupo trabalhou com foco exclusivo no campo.

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— Quando eu estive no Botafogo, todos os treinadores que estavam na frente do clube nos blindaram bastante sobre isso. A diretoria também. A gente estava ali focado apenas em jogar nosso futebol. Nada que acontecia fora de campo chegava para nós lá dentro. Dentro, a gente estava bastante blindado. Às vezes as coisas não estavam bem dentro de campo, foi culpa de nós jogadores — completou.

David Ricardo é um dos destaques do Botafogo (Foto: Vítor Silva/Botafogo)

Por fim, o defensor reiterou que qualquer situação fora do campo era tratada diretamente pela diretoria, sem interferência no dia a dia dos jogadores.

— Tudo que acontecia fora, a gente deixava para as pessoas que tinham que resolver, que são os donos do clube, diretoria. Nós jogadores temos que jogar. A gente estava recebendo tudo em dia. Toda a estrutura perfeita para a gente desempenhar o nosso papel dentro de campo — finalizou.

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