Botafogo repete 'amasso' de 2024 sobre o Vasco em atuação para dar confiança

O Botafogo teve uma atuação para deixar o torcedor animado na reta final do Campeonato Brasileiro na vitória por 3 a 0 sobre o Vasco, na última quarta-feira (5), com gols de Alex Telles, Artur e David Ricardo. Exatamente um ano depois, o Glorioso repetiu o placar do clássico que protagonizou uma das principais exibições no ano mágico de 2024.

No duelo pela 32ª rodada do Brasileirão, a equipe comandada por Davide Ancelotti conseguiu controle total das ações. Foram 90 minutos de domínio do time, com alto volume de jogo e muitas chances criadas.

Botafogo brilhou em casa contra o Vasco (Foto: Vítor Silva/Botafogo)

Botafogo agressivo

Ao todo, o Botafogo deu 20 finalizações, sendo sete na meta defendida por Léo Jardim. O balanço do jogo deixou claro: um placar justo pelo que os dois rivais apresentaram no Nilton Santos quanto à entrega e organização.

Se vinha de partida fraca contra o Mirassol fora de casa, no Maião, onde sequer conseguiu assustar, o Botafogo mudou e conseguiu ótimas variações. Além do jogo de pressão perto da área com Tucu Correa e subida dos laterais, com Santi Rodríguez e Savarino puxando, criou oportunidades em transição que assombraram a defesa cruz-maltina.

Atrás, o time pouco sofreu novamente com Barboza e David Ricardo. Quando o Vasco levou perigo na segunda etapa, já com o placar de 1 a 0 para o Botafogo, Andrés Gómez perdeu chance clara já com Léo Linck batido no lance. No geral, um jogo muito sólido da linha alvinegro.

Com 51 pontos na sexta colocação do Brasileirão, o Glorioso segue firme na briga por vaga na próxima Libertadores. A equipe voltará a campo no domingo (9), fora de casa, às 16h (de Brasília), contra o Vitória.