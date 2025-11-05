Jornalista manda forte recado a Diniz após Botafogo x Vasco: 'Atropelado'
Treinador foi criticado após derrota no clássico carioca
Disputando uma vaga na próxima edição da Libertadores, o Botafogo não tomou conhecimento e atropelou o Vasco no clássico carioca da 32ª rodada do Campeonato Brasileiro, nesta quarta-feira (5). Após a partida, o jornalista Fernando Campos detonou a atuação da equipe de São Januário e mandou um recado ao técnico Fernando Diniz.
Segundo ele, o Vasco teve uma atuação vergonhosa no clássico contra o Botafogo. Para o jornalista, a equipe comandada por Fernando Diniz foi praticamente nula no ataque e estava muito exposta na defesa. Na visão de Fernando Campos, as decisões do treinador foram determinantes nas derrotas para Botafogo e São Paulo. Confira abaixo.
Com gols de Alex Telles, Arthur e David Ricardo, o Botafogo voltou a vencer diante de sua torcida no Campeonato Brasileiro e chegou aos 51 pontos. Por outro lado, o Vasco chegou a segunda derrota consecutiva e estacionou na 9ª colocação, com 42 pontos somados.
Como foi a vitória do Botafogo contra o Vasco?
Texto por: Pedro Cobalea
A partida começou equilibrada, com as equipes se estudando e trocando poucas investidas no ataque. A primeira boa chance veio aos 10 minutos, quando Vitinho recebeu belo lançamento de Marlon Freitas e cruzou para Santi. O atacante desviou e a bola desviou em Robert Renan antes de sair rente à trave. O Glorioso seguiu pressionando e, aos 30, quase abriu o placar novamente em jogada de Vitinho pela esquerda, que achou Savarino dentro da área. O venezuelano finalizou colocado, mas parou em grande defesa de Léo Jardim. O Vasco reagiu nos minutos finais do primeiro tempo, especialmente após a troca de lados entre Rayan e Andrés Gómez, mas foi o Botafogo quem saiu na frente. No último lance da etapa inicial, Cuesta derrubou Joaquín Correa na área, e o árbitro Bruno Arleu marcou pênalti. Alex Telles cobrou firme, no meio do gol, e abriu o placar.
No retorno do intervalo, Fernando Diniz tentou mudar o panorama ao colocar Matheus França no lugar de Tchê Tchê, mas o Botafogo manteve o controle. Logo nos primeiros minutos, Correa acertou o travessão em um chute forte de fora da área. O Vasco chegou a assustar aos 23, quando Gómez fez boa jogada pela direita e criou oportunidade para Pumita, que finalizou, no rebote a bola voltou para o colombiano que desperdiçou. Logo na sequência, o castigo veio rápido: Artur recebeu ótimo passe de Savarino, avançou em velocidade e bateu na saída de Léo Jardim para fazer 2 a 0.
Com a vantagem, o Botafogo passou a administrar o jogo e ainda ampliou no fim. Após cruzamento da esquerda, Coutinho não conseguiu afastar, e a bola sobrou para Cuiabano, que arriscou chute. A bola desviou e sobrou para David Ricardo, que completou de cabeça para fechar o placar: 3 a 0.
