Botafogo goleia pela Dallas Cup e encaminha classificação

Após a estreia avassaladora na Dallas Cup, nos Estados Unidos, com vitória por 3 a 0 sobre os anfitriões, a equipe sub-19 do Botafogo voltou a campo nesta segunda-feira (14) e brilhou novamente. Desta vez, os comandados de Rodrigo Bellão golearam o Albion Hurricanes (EUA) pelo placar de 6 a 0 e encaminharam a classificação.

Com o resultado, o Botafogo foi a seis pontos somados no Grupo C da Série "Super Group". O próximo compromisso será na quarta-feira (16), contra o Eintracht Frankfurt, da Alemanha, às 16h (de Brasília).

Rodrigo Bellão comanda o sub-19 do Botafogo (Foto: Arquivo Pessoal)

Massacre alvinegro

O Botafogo fez três gols em cada tempo para sacramentar a vitória. Na primeira etapa, Kayke, centroavante que foi integrado ao elenco principal e balançou a rede três vezes no Estadual, fez a mesma quantidade. Os tentos foram anotados aos 8, 14 e 34 minutos.

No segundo tempo, sequência da goleada com, Yarlen, aos cinco minutos, Matheusinho, aos 18, e Kauan Toledo, aos 26. O primeiro e o último também receberam oportunidades no início da temporada sob o comando de Carlos Leiria.

A equipe titular do Botafogo foi montada com: Cleber Lucas (Matheus Lima); Huguinho (Justino), Kauã Branco (Kauã Cruz), Marquinhos e Lucyo; Lucas Camilo (Iago), Bernardo Valim e Matheusinho; Kauan Toledo, Kayke (Yarlen) e Felipe Januário.

A Dallas Cup

O "Super Grouop" da Dallas Cup é dividido em três chaves, com quatro times cada. No Grupo A: Midtjylland (DIN), Real Madrid (ESP), Monterrey (MEX) e Dallas Texans ECNL (EUA); no B: São Paulo, Tigres (MEX), Lonestar (EUA) e Newcastle (ING); e no C: Botafogo, Dallas Youth (EUA), Albion Hurricanes (EUA) e Eintracht Frankfurt (ALE).