Neymar é alvo de memes após tentar gol de mão em Santos x Botafogo; confira

O gol de mão de Neymar está entre os assuntos mais comentados nas redes sociais, neste domingo (1º). O camisa 10 acabou expulso na derrota por 1 a 0 para o Botafogo e pode ter feito sua última partida com a camisa do Santos. Os torcedores não perderam tempo e criaram uma série de memes com o lance que marcou a 11ª rodada do Brasileirão.

Após a partida, Neymar se pronunciou nas redes sociais e pediu desculpas aos torcedores e companheiros de time.

— O desespero de fazer o gol às vezes nos faz cometer erros… Quero pedir perdão aos meus companheiros e também aos torcedores! Eu errei, me perdoem!!! Esses 3 pontos, pode colocar na minha conta — disse Neymar.

Com o resultado, o Santos chegou à sétima derrota no Campeonato Brasileiro e estacionou na 18ª posição, com oito pontos. O próximo compromisso da equipe, será diante do Fortaleza, no próximo dia 12.

Como foi Santos x Botafogo?

O Botafogo teve mais a posse de bola na primeira etapa, mas criou poucas oportunidades. O Santos assustou com Neymar e Guilherme, sendo o camisa 10 o destaque da partida nos primeiros 45 minutos atuando pelo lado esquerdo.

Colaborativo na busca por um gol, Neymar, no entanto, falhou e deixou o Peixe "na mão". Ele, que já tinha cartão amarelo, tentou ludibriar a arbitragem de Davi de Oliveira Lacerda (ES) ao colocar a mão na bola para fazer um gol. Davi aplicou a segunda advertência e expulsou o craque no segundo tempo.

Com um a mais em campo, o Botafogo controlou as ações, aproveitou os espaços e abriu o placar aos 40 minutos. Artur recebeu pela direita, encarou a marcação, cortou para o meio e cruzou na direção do gol. Santi Rodríguez chegou na bola, não alcançou, mas enganou Gabriel Brazão, que nada pôde fazer. Gol dado para o camisa sete do Glorioso, o tento que confirmou os três pontos na Vila Belmiro.