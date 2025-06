Torcedora do Botafogo, Rafaella defende Neymar e provoca o Alvinegro; veja

Rafaella Santos, irmã de Neymar Jr, manifestou apoio ao jogador após sua expulsão na partida entre Santos e Botafogo. O incidente ocorreu neste domingo (1), quando o atleta marcou um gol irregular com a mão e recebeu cartão vermelho, resultando na derrota do Santos por 1 a 0.

O jogador de 33 anos utilizou suas redes sociais para reconhecer o erro e pedir desculpas.

- O desespero de fazer o gol às vezes nos faz cometer erros. Quero pedir perdão aos meus companheiros e também aos torcedores. Eu errei, me perdoem! Hoje, se eu não sou expulso, tenho certeza que conseguiríamos os 3 pontos… Time está de parabéns pelo jogo de hoje! Esses 3 pontos pode colocar na minha conta - escreveu Neymar.

A expulsão aconteceu quando o atacante tentou marcar um gol usando a mão, violando as regras do futebol. O árbitro aplicou cartão vermelho imediato, deixando o Santos com um jogador a menos durante a partida válida pelo campeonato.

Rafaella, de 29 anos, republicou a mensagem do irmão e fez uma provocação ao Botafogo em seu Instagram: "Personalidade! Calma, Botafogo, sua hora vai chegar, rs". A situação gerou repercussão por Rafaella ser torcedora declarada do clube carioca, frequentando regularmente o estádio Nilton Santos para acompanhar jogos do Botafogo.

O Santos terminou derrotado pelo placar de 1 a 0 após jogar em desvantagem numérica. Até o momento, não foram divulgadas informações sobre possíveis punições adicionais que Neymar poderá receber pela infração cometida durante a partida.

