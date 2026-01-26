Martín Anselmi vê boa briga no gol do Botafogo por vaga no time titular

O Botafogo vive os primeiros momentos do novo trabalho comandado por Martín Anselmi e todos querem mostrar serviço. Uma das interessantes brigas por vaga no time titular de olho na estreia no Brasileirão, contra o Cruzeiro, na quinta-feira (29), é no gol: o experiente Neto contra o promissor Léo Linck.

Léo Linck foi titular no primeiro compromisso do time principal do Botafogo em 2026, na vitória sobre o Volta Redonda. O goleiro de 24 anos fez 22 jogos pelo Alvinegro em 2024, sendo grande parte no segundo semestre, justamente após a lesão de Neto sofrida em setembro, contra o São Paulo.

Neto, aos 36 anos, por sua vez, busca se firmar na meta alvinegra e fazer valer a aposta de 2025. Ele precisou passar por cirurgia na coxa direita, teve longo período de recuperação e voltou bem, com atuação segura na vitória por 2 a 0 sobre o Bangu, no Nilton Santos, no último sábado (24). Pouco exigido, sua principal participação foi na saída de jogo com os pés. Isso, inclusive, foi tema para o treinador destacar sobre a nova metodologia de jogo.

Léo Linck em ação pelo Botafogo (Foto: Vítor Silva/Botafogo)

— Estou muito feliz com os dois, foram muito corajosos para fazer o que queremos fazer com a bola. É verdade que (Neto) não teve muita participação, porque o Bangu não teve situações de gol. Fico contente também que os dois podem ser titulares, é sempre bom ter mais de uma possibilidade — disse Martín Anselmi.

— Eles vão ter que seguir trabalhando para ver quem vai conseguir jogar, porque os dois juntos não podem jogar. No momento, acho que os dois fizeram o suficiente para serem titulares — completou o técnico do Botafogo.

Opções do Botafogo

Além da dupla que briga pro vaga no 11 inicial, Martín Anselmi também conta com Raul, titular nas duas primeiras rodadas contra Portuguesa e Sampaio Corrêa, quando o Botafogo foi a campo com time majoritariamente formado por jovens do sub-20, e a promessa equatoriana Cristhian Loor, único ainda sem oportunidade.

Na janela de transferências, mesmo com o transfer ban, a SAF chegou a negociar com Andrew, então no Gil Vicente, de Portugal. O arqueiro chegou a dar sinal positivo, respondeu com o "ok", mas, posteriormente, seu estafe voltou atrás no negócio e fechou com o Flamengo.

