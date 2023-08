O Botafogo anunciou a parceria com a TNT Sports Drink, produto do Grupo Petrópolis, como novo isotônico oficial do clube. O contrato inclui o fornecimento da bebida em todas as atividades do time profissional. Além disso, a marca estará estampada em bolsas de massagem, squeezes, coolers, toalhas, geladeiras, sacochilas e outros materiais.