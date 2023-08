Botafogo x Defensa: odds, estatísticas e informações do jogo de ida das quartas de final da Sul-Americana

Mirando nas alturas, o Botafogo entra em campo nesta quarta-feira (23), às 19h, para enfrentar o Defensa y Justicia no Estádio Nilton Santos. Este confronto marca o jogo de ida das quartas de final da Copa Sul-Americana, e as odds da Lance! Betting colocam o Glorioso como favorito. A vitória do Fogão está cotada em 1.65, o empate em 3.70 e o triunfo do Defensa em 5.30.