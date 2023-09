Além do slogan, foi mencionado no documento outro trecho da publicação da “Loucos pelo Botafogo”, que diz “Amanhã é dia de guerra”. Segundo a ABI, a frase faz uma apologia ao ódio, o que também descumpre o CBJD. A associação também vê ferimento da conduta do Código de Ética da Fifa. Caso a Justiça entenda que esta deve ser aceita como uma segunda denúncia, outra punição de até R$ 100 mil pode ser aplicada.