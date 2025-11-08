Botafogo pode repetir escalação pela primeira vez com Ancelotti

Pela primeira vez em quatro meses de trabalho, Davide Ancelotti deve repetir uma escalação do Botafogo em dois jogos consecutivos. O time que venceu o Vasco por 3 a 0 na última rodada do Brasileirão, com ótimo desempenho, está completo à disposição para a partida contra o Vitória deste domingo (9). O grande trunfo no resultado do meio de semana foi o entrosamento do trio de meias, como o treinador disse após o jogo.

— Jogaram bem e associaram bem os três (Santi, Savarino e Joaquín Correa). Quando tivemos que defender, eles se sacrificaram. Sabemos que temos que jogar assim sempre, ter continuidade. Foi um prazer ver o time jogar — afirmou.

As lesões atrapalharam o treinador italiano de conseguir a continuidade citada. O Botafogo sofre com muitas contusões durante a temporada, inclusive musculares. Segundo o "Ge", Ancelotti conversou com a comissão técnica e mudou a intensidade dos treinos para melhor preservar seus atletas.

O único novo desfalque alvinegro é Artur, que entrou contra o Vasco, marcou e tirou a camisa na comemoração, tomando o terceiro cartão amarelo. Além disso, o Botafogo já tinha Bastos, Kaio, Nathan Fernandes, Marçal, Matheus Martins e Neto lesionados.

A escalação do clássico, que deve ser repetida contra o Vitória, teve: Léo Linck; Vitinho, David Ricardo, Barboza e Alex Telles; Marlon Freitas e Danilo; Santi Rodríguez, Savarino e Joaquín Correa; Arthur Cabral.

Artur tira a camisa ao comemorar gol do Botafogo contra o Vasco (Foto: Delmiro Junior / Photo Premium / Gazeta Press)

Botafogo atento para o próximo jogo

Para repetir a escalação uma terceira vez, o Botafogo precisará tomar bastante cuidado. São sete jogadores pendurados para o duelo com o Vitória: Alex Telles, Danilo, Mateo Ponte, Santi Rodríguez, Vitinho, Marlon Freitas e Alexander Barboza. Se tomarem outro cartão amarelo, não jogarão contra o Sport, no dia 18, apenas após a Data Fifa.

Botafogo e Vitória se enfrentam no Barradão, em Salvador (BA), neste domingo (9), às 16h (de Brasília). Embalado, o Alvinegro quer chegar a cinco jogos sem perder no Brasileirão e se aproximar ainda mais de garantir uma vaga na próxima edição da Libertadores.