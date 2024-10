Jogo do Botafogo será adiantado por conta da Data Fifa; entenda

Luiz Henrique e Igor Jesus comemoram vitória sobre o Palmeiras, no Nilton Santos. (Foto: Vitor Silva/Botafogo)







Escrito por Isabelle Favieri • Publicada em 13/10/2024 - 05:30 • Rio de Janeiro

A partida entre Botafogo e Cuiabá pela 33ª rodada do Brasileirão, que estava prevista originalmente, para 13 de novembro, será adiantada para a semana anterior por conta dos jogos da Seleção Brasileira durante o período. A informação foi primeiramente divulgada pelo Sportv e confirmada pelo Lance!.

Sendo assim, o confronto decisivo na reta final do campeonato será remanejado para o final de semana da decisão da Copa do Brasil (9 e 10). Com a partida antecipada, o Glorioso não terá desfalques por causa das seleções para o confronto.

A Data Fifa acontece entre os dias 14 e 19 de novembro, quando a Seleção Brasileira enfrenta a Venezuela e Uruguai, respectivamente, pelas Eliminatórias da Copa do Mundo. Nesta convocação, o Glorioso foi o clube brasileiro que mais cedeu jogadores às seleções, sendo sete no total: Luiz Henrique (Brasil), Igor Jesus (Brasil), Alex Telles (Brasil), Bastos (Angola), Thiago Almada (Argentina), Gatito Fernández (Paraguai) e Savarino (Venezuela).

Apenas os clubes finalistas da Copa do Brasil não terão suas partidas antecipadas, visto que as finais da competição acontecerá entre os dias 3 e 10 de novembro.

Jogos da Seleção Brasileira na Data Fifa

14 de novembro – Venezuela x Brasil

19 de novembro – Brasil x Uruguai

O Glorioso volta a campo, pelo Brasileirão, contra o São Paulo, na sexta-feira (18), às 20h (de Brasília), no Nilton Santos. O Alvinegro é o líder do campeonato e vai em busca dos três pontos para se manter no topo da tabela.