Botafogo busca time ideal e equilíbrio emocional para recuperação

O Botafogo volta a campo neste sábado (20), contra o Atlético-MG, novamente no Estádio Nilton Santos, em nova tentativa de engrenar no Campeonato Brasileiro por uma vaga na próxima Libertadores. Davide Ancelotti chega para o duelo com algumas lições importantes tiradas do frustrante tropeço em casa no Mirassol.

A melhor notícia foi o Botafogo do primeiro tempo. Envolvente, rápido, aproveitando o jogo de transição e bem postado para não sofrer. Em um cenário de muitas baixas, parece que a estrutura, ao menos, foi encontrada com Léo Linck, Vitinho, Kaio Pantaleão, Barboza e Alex Telles; Danilo, Marlon Freitas e Savarino; Montoro, Santi Rodríguez e Chris Ramos - o último ocupa, por enquanto, a vaga do lesionado Arthur Cabral.

Por outro lado, fica a necessidade de um clima mais competitivo no elenco. Não na briga por vaga no 11 inicial, mas sim para garantir resultados.

O empate sofrido em casa contra o Mirassol, mesmo após abrir 3 a 0 no primeiro tempo, escancaro a falta de foco e poder de reação. Jogando em casa novamente, o Botafogo terá a chance de provar que foi apenas ocasional, e não uma realidade de confiança abalada ou parte psicológica fraca para a sequência.

Botafogo tem elementos para evoluir

Deixaram boas impressões atuações de Chris Ramos, a recuperação de Savarino, participação no ataque de Vitinho e, principalmente, o poder de construção de Santi Rodríguez. O meia uruguaio vem de bons jogos e, contra o Atlético-MG, já pede passagem para estar na escalação inicial novamente.

Difícil pela grandeza do Galo, mas com cenário acessível. A equipe mineira está na parte inferior da tabela, olha com cuidado e de perto para a zona de rebaixamento, além do cansaço. Na quarta, o time comandado por Jorge Sampaoli se desgastou muito no empate em 2 a 2 com o Bolívar, na altitude de 3.600 metros de La Paz.

Com 36 pontos na tabela de classificação, o Botafogo entra na 24ª rodada do Brasileirão ocupando a quinta colocação. Nos últimos cinco jogos pela competição, são duas vitórias, duas derrotas e um empate.