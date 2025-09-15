menu hamburguer
Botafogo

Botafogo x Mirassol: ingressos à venda para jogo pelo Brasileirão

Equipes se enfretam nesta quarta-feira (17), às 19h30, no Nilton Santos

Torcida do Botafogo no Nilton Santos (Foto: Vítor Silva/Botafogo)
imagem cameraTorcida do Botafogo no Nilton Santos (Foto: Vítor Silva/Botafogo)
Lance!
Rio de Janeiro (RJ)
Dia 15/09/2025
14:33
O Botafogo volta a campo nesta quarta-feira (17), no Nilton Santos, em jogo atrasado do Campeonato Brasileiro válido pela 12ª rodada. Com promoção especial, os ingressos estão sendo vendidos para o público geral em postos físicos e com check-in disponível para sócios torcedores na internet. Clique aqui para comprar:

O acesso a todos os setores do Estádio Nilton Santos será feito exclusivamente por biometria facial. Todos os torcedores, incluindo gratuidades – com exceção de crianças até 12 anos -, devem ter conta na Ingresse e cadastrar a biometria facial no site. (Clique aqui para realizar o cadastro da biometria)

Estão abertos para venda os setores Norte, Leste Superior, Leste Inferior e Oeste Inferior para a torcida do Botafogo. Os torcedores do Mirassol ficarão localizados no setor Sul.

Botafogo e Mirassol tiveram de adiar a partida marcada inicialmente para o mês de junho por causa da presença do Alvinegro no Mundial de Clubes da Fifa. As equipes brigam por vaga na Libertadores, com o clube de São Paulo à frente na tabela de classificação.

Serviço de ingressos para Botafogo x Mirassol

Jogo: BOTAFOGO x MIRASSOL
Data: 17/09/2025 (Quarta)
Local: Estádio Nilton Santos
Início da partida: 19:30
Abertura dos portões: 17:30
Abertura do estacionamento Norte 1: 15h30

SETORES EM FUNCIONAMENTO: Norte, Leste Superior, Leste Inferior e Oeste Inferior; Sul (Mirassol)

VALORES DOS INGRESSOS

LESTE INFERIOR

Plano Glorioso – Grátis – Check-in
Plano Alvinegro – Grátis – Check-in
Branco: R$ 40
Preto: R$ 32
Alvinegro OFF Rio: R$ 32

LESTE SUPERIOR

Plano Glorioso – Grátis – Check-in
Plano Alvinegro – Grátis – Check-in
Plano Preto – Grátis – Check-in
Branco: R$ 40
Alvinegro OFF Rio: R$ 16

NORTE

Plano Glorioso – Grátis – Check-in
Plano Alvinegro – Grátis – Check-in
Plano Preto – Grátis – Check-in
Branco: R$ 30
Alvinegro OFF Rio: R$ 12

OESTE INFERIOR

Plano Glorioso – Grátis – Check-in
Plano Alvinegro – Grátis – Check-in
Plano Preto – R$ 32
Branco: R$ 40
Alvinegro OFF Rio: R$ 32

PONTOS DE VENDA FÍSICA:

GENERAL SEVERIANO:

15 de setembro – de 9 às 17h
16 de setembro – de 9 às 17h

NILTON SANTOS (BILHETERIA OESTE)

15 de setembro – de 9 às 17h
16 de setembro – de 9 às 17h

NO DIA DA PARTIDA A VENDA ACONTECERÁ DE 10H ÀS 19H, NA BILHETERIA OESTE DO NILTON SANTOS

