Botafogo x Mirassol: ingressos à venda para jogo pelo Brasileirão
Equipes se enfretam nesta quarta-feira (17), às 19h30, no Nilton Santos
- Matéria
- Mais Notícias
O Botafogo volta a campo nesta quarta-feira (17), no Nilton Santos, em jogo atrasado do Campeonato Brasileiro válido pela 12ª rodada. Com promoção especial, os ingressos estão sendo vendidos para o público geral em postos físicos e com check-in disponível para sócios torcedores na internet. Clique aqui para comprar:
Joaquín Correa sofre para engrenar pelo Botafogo; veja números
Botafogo
Neto vira dúvida por lesão, mas Botafogo tira do banco possível solução imediata
Botafogo
Davide Ancelotti explica ausência de medalhões do Botafogo e mudança no esquema tático
Botafogo
➡️ Neto vira dúvida por lesão, mas Botafogo tira do banco possível solução imediata
➡️ Botafogo inofensivo é problema sério a ser resolvido rápido
O acesso a todos os setores do Estádio Nilton Santos será feito exclusivamente por biometria facial. Todos os torcedores, incluindo gratuidades – com exceção de crianças até 12 anos -, devem ter conta na Ingresse e cadastrar a biometria facial no site. (Clique aqui para realizar o cadastro da biometria)
Estão abertos para venda os setores Norte, Leste Superior, Leste Inferior e Oeste Inferior para a torcida do Botafogo. Os torcedores do Mirassol ficarão localizados no setor Sul.
Botafogo e Mirassol tiveram de adiar a partida marcada inicialmente para o mês de junho por causa da presença do Alvinegro no Mundial de Clubes da Fifa. As equipes brigam por vaga na Libertadores, com o clube de São Paulo à frente na tabela de classificação.
➡️ Tudo sobre o Fogão agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Botafogo
Serviço de ingressos para Botafogo x Mirassol
Jogo: BOTAFOGO x MIRASSOL
Data: 17/09/2025 (Quarta)
Local: Estádio Nilton Santos
Início da partida: 19:30
Abertura dos portões: 17:30
Abertura do estacionamento Norte 1: 15h30
SETORES EM FUNCIONAMENTO: Norte, Leste Superior, Leste Inferior e Oeste Inferior; Sul (Mirassol)
VALORES DOS INGRESSOS
LESTE INFERIOR
Plano Glorioso – Grátis – Check-in
Plano Alvinegro – Grátis – Check-in
Branco: R$ 40
Preto: R$ 32
Alvinegro OFF Rio: R$ 32
LESTE SUPERIOR
Plano Glorioso – Grátis – Check-in
Plano Alvinegro – Grátis – Check-in
Plano Preto – Grátis – Check-in
Branco: R$ 40
Alvinegro OFF Rio: R$ 16
NORTE
Plano Glorioso – Grátis – Check-in
Plano Alvinegro – Grátis – Check-in
Plano Preto – Grátis – Check-in
Branco: R$ 30
Alvinegro OFF Rio: R$ 12
OESTE INFERIOR
Plano Glorioso – Grátis – Check-in
Plano Alvinegro – Grátis – Check-in
Plano Preto – R$ 32
Branco: R$ 40
Alvinegro OFF Rio: R$ 32
PONTOS DE VENDA FÍSICA:
GENERAL SEVERIANO:
15 de setembro – de 9 às 17h
16 de setembro – de 9 às 17h
NILTON SANTOS (BILHETERIA OESTE)
15 de setembro – de 9 às 17h
16 de setembro – de 9 às 17h
NO DIA DA PARTIDA A VENDA ACONTECERÁ DE 10H ÀS 19H, NA BILHETERIA OESTE DO NILTON SANTOS
- Matéria
- Mais Notícias