Botafogo mira pausa para fazer ajustes e engrenar no Brasileirão

O Botafogo visita o Internacional neste sábado (4) no Beira-Rio, em Porto Alegre, para dar mais um passo rumo ao que se tornou o objetivo do ano: a classificação para a próxima Libertadores. O confronto será o último antes da pausa para a Data Fifa de outubro, período que deve ser proveitoso para o técnico Davide Ancelotti.

Davide terá tempo para recuperar o elenco, que vem de desgaste em meio ao calendário, e buscar equilíbrio para a sequência da competição. A oscilação dentro dos próprios jogos é um dos pontos de preocupação por parte do técnico italiano.

Ficam as expectativas por alguns retornos importantes para o time, como os do lateral-esquerdo Alex Telles, com dores no joelho, e a possibilidade de Álvaro Montoro e Jordan Barrera. Os jovens estão jogando a Copa do Mundo Sub-20 com Argentina e Colômbia, respectivamente, e teriam de encerrar suas participações até as quartas de final, previstas para os dias 11 e 12. O calendário do Brasileirão voltará no dia 15, para o clássico com o Flamengo.

A janela livre para treinos ainda será decisiva para uma nova formatação, tanto no ataque, com peças disponíveis, quanto na zaga. A tendência é que Kaio Pantaleão fique afastado, e a briga pela vaga do lado direito, para formar dupla com Alexander Barboza, ficará entre Gabriel Bahia e David Ricardo.

Botafogo terá mais um recorte importante

Após a pausa, o Botafogo terá outros seis jogos antes da parada para a Data Fifa de novembro, sendo um confronto direto fora de casa com o Mirassol e outro clássico, este contra o Vasco, no Nilton Santos. Se a campanha é irregular em um ano conturbado, estar no mínimo entre os seis é tratado como obrigação.

— Temos que pensar agora em conseguir uma vaga na Libertadores. Se tivermos a capacidade de ter continuidade e poder pensar em coisas melhores, significa que estamos fazendo um bom trabalho. Mas agora temos de pensar no próximo jogo e não em outra coisa. A continuidade agora é o objetivo principal que temos dentro do vestiário — disse Davide Ancelotti, em entrevista coletiva.

Se o Brasileirão é separado em recortes, o Botafogo entrará em um, após o jogo contra o Internacional, importante para as pretensões. Após sair de setembro em baixa, a equipe tem a chance de se recuperar contra Ceará (fora), Santos (casa), Mirassol (fora), Vasco (casa) e Vitória (fora).