Botafogo leva virada no fim e perde em casa para o Remo pelo Brasileirão; dê suas notas

Fim da sequência positiva do Botafogo. Na tarde deste sábado (2), no Nilton Santos, pela 14ª rodada do Brasileirão, o Alvinegro abriu o placar logo cedo, mas fez péssimo segundo tempo e perdeu de virada para o Remo pelo placar de 2 a 1. Ferraresi marcou para o time da casa, e Alef Manga e Jajá garantiram a vitória para o Rei da Amazônia.
Com o resultado, o Botafogo fica estacionado com 17 pontos e vê todo o restante da rodada pela frente, podendo perder posições na tabela. O próximo desafio será na quarta-feira (6), contra o Racing (ARG), novamente em casa, pela quarta rodada da Sul-Americana.
Botafogo x Remo: como foi o jogo?
Primeiro tempo
Com sua principal característica no trabalho de Franclim Carvalho, a intensidade, o Botafogo começou em alta pressionando o Remo e abriu o placar cedo, aos 12 minutos, com Frraresi após cobrança de escanteio. A equipe visitante, por sua vez, explorou bem a transição e levou perigo à meta defendida por Neto, acertando a trave e parando em grande intervenção do goleiro alvinegro.
O Botafogo poderia ter descido para o vestiário com um placar elástico, mas abusou das chances desperdiçadas. A mais clara foi com Kadir, que recebeu bom passe de Medina, saiu cara a cara com Marcelo Rangel e chutou para fora.
Segundo tempo
Os erros deram o roteiro após o intervalo, e o ditado mais falado do futebol entrou em cena: "quem não faz, leva". O Botafogo perdeu muitos gols e errou defensivamente na mesma proporção na segunda etapa, vendo o Remo aproveitar e virar o marcador.
Primeiro com Alef Manga, aproveitando desvio errado de Bastos na marcação, e depois com Jajá, nos acréscimos aproveitando contra-ataque. Um resultado catastrófico para quebrar a série invicta do Alvinegro, que já durava nove jogos.
Aos 46 minutos do segundo tempo, o Botafogo foi ao ataque com Correa e perdeu a posse de bola na sequência. O Remo arrancou em contra-ataque com David Braga, que tocou para Poveda finalizar cruzado. Neto espalmou para o lado, mas Jajá apareceu livre no rebote para tocar para o fundo da rede.
O zagueiro Bastos foi muito vaiado principalmente nos minutos finais do jogo. Foi dele o erro que gerou o gol de empate do Remo no Nilton Santos, que mexeu com o Botafogo em campo. Kadir e Matheus Martins, que perderam chances claras dentro da área, foram outros abaixo do esperado.
O Botafogo ficou na bronca na reta final do primeiro tempo após pressão na saída de bola. Kadir e Arthur Cabral apertaram para cima de Zé Welison e o volante se atrapalhou dentro da área. O árbitro Rodrigo José Pereira de Lima (PE) apitou a falta, para a loucura dos jogadores do Glorioso.
Aos 27 minutos da primeira etapa, Cristian Medina arrancou pelo meio em direção ao campo de ataque e deu passe "rasgando" a defesa do Remo. Kadir recebeu, dominou já ajeitano para a frente e, cara a cara com Marcelo Rangel, finalizou sem direção. Veja abaixo:
✅ FICHA TÉCNICA
BOTAFOGO 1 X 2 REMO
CAMPEONATO BRASILEIRO - 14ª RODADA
📆 Data e horário: sábado, 2 de maio de 2026, às 1=6h (de Brasília)
📍 Local: Estádio Nilton Santos, no Rio de Janeiro
🟨 Árbitro: Rodrigo José Pereira de Lima (PE)
🚩 Assistentes: Luanderson Lima dos Santos (BA) e Francisco Chaves Bezerra (PE)
🖥️ VAR: Rodolpho Toski Marques (PR)
Gols: Ferraresi 12'/1ºT (BOT); Alef Manga 24'/2ºT e Jajá 46'/2ºT (REM)
Cartões: Vitinho e Danilo (BOT); Tchamba e Picco (REM)
⚽ ESCALAÇÕES
BOTAFOGO (Técnico: Franclim Carvalho)
Neto, Vitinho, Ferraresi, Bastos e Alex Telles (Marçal); Medina (Allan), Danilo e Montoro (Júnior Santos); Matheus Martins, Kadir (Edenilson) e Arthur Cabral.
REMO (Técnico: Léo Condé)
Marcelo Rangel; Marcelinho, Marllon, Tchamba e Mayk (David Braga); Zé Welison (Picco), Patrick, Zé Ricardo (Jáderson) e Pikachu; Jajá e Alef Manga (Poveda).
