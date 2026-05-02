Botafogo tem mudanças para enfrentar o Remo; veja escalação
Glorioso terá desfalque do zagueiro Alexander Barboza, a caminho do Palmeiras
- Matéria
- Mais Notícias
O Botafogo está escalado para o duelo com o Remo, neste sábado (2), às 16h (de Brasília), pela 14ª rodada do Campeonato Brasileiro. O técnico Franclim Barboza manteve a base titular que vem trabalhando e evoluindo nos últimos compromisso.
Avançado com o Palmeiras, Barboza fica fora de jogo do Botafogo
Futebol Nacional
Ex-Botafogo destaca união de brasileiros na adaptação ao futebol russo
Futebol Internacional
Botafogo paga dívida com a CNRD e volta a poder registrar jogadores na CBF
Botafogo
+ Botafogo paga dívida com a CNRD e volta a poder registrar jogadores na CBF
A principal baixa para o confronto com o Rei da Amazônia é a do zagueiro Alexander Barboza, em negociações com o Palmeiras. O argentino sequer foi relacionado, e o sistema será composto por Bastos e Ferraresi.
As novidades ficam para permanências de Montoro e Kadir no time. Edenilson e Junior Santos, com isso, ficam no banco.
Com isso, o Botafogo está escalado com: Neto, Vitinho, Ferraresi, Bastos e Alex Telles; Medina, Danilo e Montoro; Matheus Martins, Kadir e Arthur Cabral.
Do outro lado, o Remo, do técnico Léo Condé, tem o seguinte 11 inicial: Marcelo Rangel; Marcelinho, Marllon, Tchamba e Mayk; Zé Welison, Patrick, Zé Ricardo e Pikachu; Jajá e Alef Manga.
🎰 Aposte nos próximos jogos do Botafogo!
*É preciso ter mais de 18 anos para participar de qualquer atividade de jogo de apostas. Jogue de forma responsável.
✅ FICHA TÉCNICA
BOTAFOGO X REMO
CAMPEONATO BRASILEIRO - 14ª RODADA
📆 Data e horário: sábado, 2 de maio de 2026, às 1=6h (de Brasília)
📍 Local: Estádio Nilton Santos, no Rio de Janeiro
📺 Onde assistir: Premiere (pay-per-view)
🟨 Árbitro: Rodrigo José Pereira de Lima (PE)
🚩 Assistentes: Luanderson Lima dos Santos (BA) e Francisco Chaves Bezerra (PE)
🖥️ VAR: Rodolpho Toski Marques (PR)
⚫ Tudo sobre o Fogão agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Botafogo
⚽ ESCALAÇÕES
BOTAFOGO (Técnico: Franclim Carvalho)
Neto, Vitinho, Ferraresi, Bastos e Alex Telles; Medina, Danilo e Montoro; Matheus Martins, Kadir e Arthur Cabral.
REMO (Técnico: Léo Condé)
Marcelo Rangel; Marcelinho, Marllon, Tchamba e Mayk; Zé Welison, Patrick, Zé Ricardo e Pikachu; Jajá e Alef Manga.
Tudo sobre
- Matéria
- Mais Notícias