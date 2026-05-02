Botafogo

Botafogo tem mudanças para enfrentar o Remo; veja escalação

Glorioso terá desfalque do zagueiro Alexander Barboza, a caminho do Palmeiras

Lance!
Lance!
Rio de Janeiro (RJ)
Dia 02/05/2026
15:05
Vestiário do Botafogo no Nilton Santos (Foto: Vítor Santos/Botafogo)
Vestiário do Botafogo no Nilton Santos (Foto: Vítor Santos/Botafogo)
O Botafogo está escalado para o duelo com o Remo, neste sábado (2), às 16h (de Brasília), pela 14ª rodada do Campeonato Brasileiro. O técnico Franclim Barboza manteve a base titular que vem trabalhando e evoluindo nos últimos compromisso.

+ Botafogo paga dívida com a CNRD e volta a poder registrar jogadores na CBF

A principal baixa para o confronto com o Rei da Amazônia é a do zagueiro Alexander Barboza, em negociações com o Palmeiras. O argentino sequer foi relacionado, e o sistema será composto por Bastos e Ferraresi.

As novidades ficam para permanências de Montoro e Kadir no time. Edenilson e Junior Santos, com isso, ficam no banco.

Com isso, o Botafogo está escalado com: Neto, Vitinho, Ferraresi, Bastos e Alex Telles; Medina, Danilo e Montoro; Matheus Martins, Kadir e Arthur Cabral.

Do outro lado, o Remo, do técnico Léo Condé, tem o seguinte 11 inicial: Marcelo Rangel; Marcelinho, Marllon, Tchamba e Mayk; Zé Welison, Patrick, Zé Ricardo e Pikachu; Jajá e Alef Manga.

Botafogo e Remo se enfrentam no Nilton Santos (Foto: Leonardo Bessa/Lance!)
Botafogo e Remo se enfrentam no Nilton Santos (Foto: Leonardo Bessa/Lance!)

✅ FICHA TÉCNICA
BOTAFOGO X REMO
CAMPEONATO BRASILEIRO - 14ª RODADA

📆 Data e horário: sábado, 2 de maio de 2026, às 1=6h (de Brasília)
📍 Local: Estádio Nilton Santos, no Rio de Janeiro
📺 Onde assistir: Premiere (pay-per-view)
🟨 Árbitro: Rodrigo José Pereira de Lima (PE)
🚩 Assistentes: Luanderson Lima dos Santos (BA) e Francisco Chaves Bezerra (PE)
🖥️ VAR: Rodolpho Toski Marques (PR)

⚽ ESCALAÇÕES

BOTAFOGO (Técnico: Franclim Carvalho)

Neto, Vitinho, Ferraresi, Bastos e Alex Telles; Medina, Danilo e Montoro; Matheus Martins, Kadir e Arthur Cabral.

REMO (Técnico: Léo Condé)

Marcelo Rangel; Marcelinho, Marllon, Tchamba e Mayk; Zé Welison, Patrick, Zé Ricardo e Pikachu; Jajá e Alef Manga.

