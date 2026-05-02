Alexander Barboza vira assunto em Botafogo x Remo

Botafogo e Remo estão se enfrentando, na tarde deste sábado (2), em jogo válido pela 14° rodada do Campeonato Brasileiro. Até aqui, o Glorioso vai vencendo por 1 a 0, com gol de Ferraresi. Nas redes sociais, o nome de Alexander Barboza ficou em alta entre os torcedores.

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Com negociação encaminhada com o Palmeiras, Babroza ficou de fora da partida entre Botafogo e Remo, no Nilton Santos. O substituto natural, Nahuel Ferraresi, balançou as redes no duelo e agitou torcedores nas redes.

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Depois do gol do venezuelano, torcedores brincaram que o Glorioso já encontrou o substituto do zagueiro argentino. Veja os comentários abaixo:

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Botafogo x Remo no Estádio Nilton Santos (Foto: Leonardo Bessa/Lance!)

Veja comentários sobre o zagueiro

Onde assistir Botafogo x Remo

O Botafogo recebe o Remo neste sábado (2), às 16h (de Brasília), no Estádio Nilton Santos, em duelo valido pela 14ª rodada do Campeonato Brasileiro. A partida terá transmissão do Premiere no pay-per-view. Clique para assistir a Botafogo x Remo:

A equipe comandada por Franclim Carvalho não sabe o que é perder há nove jogos, vindo em grande crescente no trabalho com o técnico português. O último resultado foi um 3 a 0 convincente, rodando o elenco, sobre o Independiente Petrolero (BOL) pela terceira rodada do Sul-Americana.

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Do outro lado, o Remo busca a recuperação na competição. Com apenas oito pontos somados e na 19ª colocação, o time de Léo Condé perdeu em casa para o Cruzeiro em sua última exibição no Brasileirão e chega ao Rio de Janeiro para amenizar a crise.

A arbitragem de Botafogo x Remo será de Rodrigo José Pereira de Lima (PE), com Luanderson Lima dos Santos (BA) e Francisco Chaves Bezerra (PE) como auxiliares. Rodolpho Toski Marques (PR) será o responsável pelo VAR.