Veja gol Botafogo x Remo: Ferraresi abre o placar em bola cruzada

Botafogo e Remo se enfrentaram neste sábado (2), no Estádio Nilton Santos, em um duelo válido pelo Brasileirão. O Botafogo bateu o Remo pelo placar de 1 a 0, com gol marcado na primeira etapa. Nahuel Ferraresi, em escanteio, foi o responsável por balançar as redes.

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Nahuel Ferraresi, zagueiro emprestado do São Paulo, abriu o placar para o Fogão aos 13 minutos da primeira etapa. Em bola cruzada no escanteio, o defensor subiu bem, sem dificuldades para balançar o fundo das redes dos donos da casa. Botafogo 1 x 0 Remo.

Veja Gol

Como chegam Botafogo e Remo

A equipe comandada por Franclim Carvalho não sabe o que é perder há nove jogos, vindo em grande crescente no trabalho com o técnico português. O último resultado foi um 3 a 0 convincente, rodando o elenco, sobre o Independiente Petrolero (BOL) pela terceira rodada do Sul-Americana.

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Do outro lado, o Remo busca a recuperação na competição. Com apenas oito pontos somados e na 19ª colocação, o time de Léo Condé perdeu em casa para o Cruzeiro em sua última exibição no Brasileirão e chega ao Rio de Janeiro para amenizar a crise.

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