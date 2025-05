Botafogo prepara lançamento do novo primeiro uniforme da temporada

O Botafogo deve ir ao Mundial de Clubes da Fifa, que terá início no dia 14 de junho, com uniforme novo. Nesta semana, no CT Lonier, o Alvinegro gravou a campanha de lançamento da Camisa I - tradicional preto e branco - do enxoval da Reebok 2025/2026 e fez sessão de fotos com jogadores do atual elenco, além de ídolos da década de 1990.

A coleção, intitulada "Aura 90", pretende lembrar o estilo da década de 1990, tendo como ponto de encontro o sucesso do clube, campeão brasileiro em 1995, e a marca fornecedora de materiais esportivos. A peça terá alterações em relação aos lançamentos recentes.

O torcedor alvinegro terá lembranças do uniforme de 1995, ano da conquista nacional com elenco que marcou geração e deixou lista robusta de ídolos. A nova camisa contará com detalhes sutis nas faixas brancas e desta vez com a gola no estilo polo - a última foi a de 2017, produzida pela Topper. Em 2025, o Botafogo celebra 30 anos do feito.

A gola do uniforme I será majoritariamente preta, com detalhes em cinza e branco. O mesmo será aplicado nas barras mangas, com duas faixas em cinza e uma branca no meio.

A campanha para lançamento trará líderes do elenco de 1995, como Túlio Maravilha e Leandro Ávila, e do atual, campeão da Libertadores e do Brasileirão em 2024, como Marlon Freiras, Alex Telles e Igor Jesus.

Da nova linha da Reebok, o Botafogo já lançou roupas de viagem, treino, camisa de aquecimento e uniforme IV. O enxoval será o terceiro com a empresa parceira, a primeira a assinar na era SAF sob o comando de John Textor.

O Botafogo terá dois jogos importantes no Estádio Nilton Santos antes da Copa do Mundo de Clubes da Fifa, contra Universidad de Chile, valendo vaga nas oitavas de final da Libertadores, na próxima terça-feira (27), e Ceará, no dia 4 de junho, pelo Brasileirão. No meio dos compromissos, o time comandado por Renato Paiva irá à Vila Belmiro para confronto com o Santos.